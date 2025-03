San Marino. Febal Casa: inaugura 3 nuovi store monomarca in Liguria, Marche e Lazio

San Marino, 6 marzo 2024. Febal Casa inaugura tre nuovi punti vendita in Liguria, Marche e Lazio e raggiunge il traguardo di 178 negozi monomarca in Italia.

In dettaglio, lo store aperto in Liguria, a Ventimiglia in provincia di Imperia, in Largo Torino 1, zona di grande passaggio vicina all’uscita dell’autostrada che collega Italia e Francia, si trova all’interno di una particolare struttura architettonica caratterizzata da grandi vetrate ed ha una superficie di circa 250 mq.

Il nuovo store di 230 mq inaugurato nelle Marche è Civitanova Marche, in provincia di Macerata, in via Cristoforo Colombo 60, mentre il punto vendita aperto nel Lazio, a Ladispoli, ha una superficie di 300 mq e si trova in via Settevene Palo 24/26, area commerciale in zona centrale.

Il layout di tutti i nuovi punti vendita Febal Casa, che offrono un’ampia gamma di proposte Total Living, presenta l’idea di casa e di abitare contemporaneo del brand ed è pensato per valorizzare le varie collezioni e regalare ai clienti una esperienza d’acquisto unica.

All’interno dei negozi i clienti possono usufruire di un servizio di consulenza e progettazione di alta qualità, visionare interi campionari e scegliere tra le diverse proposte personalizzate di arredo.

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Febal Casa, Rossana, Bontempi Casa, Ingenia, Colombini Casa, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 5.000 punti vendita, di cui 200 negozi monomarca in vari paesi mondo.