San Marino. Febal Casa raggiunge il traguardo di 250 punti vendita monomarca. Inaugurati 6 nuovi punti vendita in Italia

San Marino, 3 luglio 2025. Febal Casa, prestigioso brand di Colombini Group, prosegue nell’implementazione del proprio piano strategico di espansione in Italia e all’estero e, con l’inaugurazione di 6 nuovi store, raggiunge il traguardo di 250 punti vendita monomarca di cui 210 sul territorio nazionale e 40 in altri paesi.

Il piano pluriennale di aperture del brand prevede il consolidamento in Italia e una grande spinta in alcune importanti macro-aree come gli Stati Uniti, l’Europa francofona e il Middle East.

In dettaglio, Febal Casa ha inaugurato un negozio di 800 mq in Campania, a Napoli e un punto vendita di 350 mq in Emilia Romagna, a Cesena. Due gli opening in Lombardia, uno store di 280 mq a Milano e uno di 150 mq a Desenzano del Garda in provincia di Brescia; un punto vendita di 400 mq a Marsala, in Sicilia, e un negozio di 240 mq a Gualdo Tadino, in Umbria, in provincia di Perugia.

Il layout di tutti i nuovi punti vendita Febal Casa, che offrono un’ampia gamma di proposte per tutta la casa, è pensato per valorizzare le varie collezioni e regalare ai clienti un’esperienza d’acquisto unica. All’interno dei negozi i clienti possono inoltre usufruire di un servizio di consulenza e progettazione di alta qualità, visionare interi campionari e scegliere tra le diverse proposte personalizzate di arredo.

“Il nostro approccio al mercato si fonda su una visione integrata della customer journey, in cui ogni fase, dalla progettazione degli ambienti alla consulenza post-vendita, è pensata per offrire un’esperienza distintiva, coerente con i valori del nostro brand. – commenta Giovanni Battista Vacchi, Amministratore Delegato del Gruppo Colombini – La centralità del cliente, unita alla forza delle nostre proposte di arredo, continua a tradursi in risultati concreti e duraturi. Proseguiamo il nostro percorso di crescita rafforzando la presenza nei mercati in cui siamo già ben posizionati e sviluppando ulteriormente il nostro modello retail attraverso l’espansione di punti vendita monomarca. In particolare, stiamo entrando in mercati strategici insieme a partner locali affidabili e strutturati, in linea con il nostro piano di sviluppo internazionale. Il nostro obiettivo è consolidare la nostra leadership aumentando le quote di mercato, attraverso uno stile riconoscibile, un’estetica distintiva e un posizionamento che coniuga qualità, accessibilità e valore percepito”.

Nell’ultimo anno il Gruppo Colombini ha prodotto complessivamente 311.000 ambienti, di cui 12.000 cucine, 24.000 soggiorni completi, 60.000 zone notte, 55.000 armadiature e 160.000 altre configurazioni di mobili componibili. La produzione è stata realizzata nei 3 stabilimenti di San Marino e, con riferimento a tavoli e sedie, nello stabilimento di Camerano in provincia di Ancona. In tutto 275 mila mq di area produttiva con oltre 1.300 dipendenti.

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale e internazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Colombini Casa, Febal Casa, Bontempi Casa, Ingenia, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 11.000 rivenditori, di cui 250 negozi monomarca in vari paesi mondo.