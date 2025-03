San Marino. Federazione Balestrieri Sammarinesi: Presentazione romanzo “La freccia nel Corniolo”

Nella giornata di lunedì 16 dicembre 2024 è stato presentato presso la sede della Federazione Balestrieri Sammarinesi, in una sala gremita dai propri federati, il libro “La freccia nel Corniolo”.

La serata si è aperta con un intervento del Vice Presidente Mirco Battazza che ha ringraziato tutti i partecipanti e le istituzioni, presenti e non, che hanno supportato la scrittura di questo libro. Assieme al Presidente Stefano Ugolini, Mirco è stato uno degli sponsor principali dello scritto, che è stato sviluppato nell’ultimo anno e mezzo con il supporto della federata Maria Pia Piva, raccogliendo documenti e racconti dai balestrieri storici.

Il libro “La freccia nel Corniolo”, come spiega l’autore Mario Catani, raccoglie le storie della Federazione Balestrieri narrate attraverso la voce di un anonimo balestriere da leggersi come romanzo e come documento storico. Questa scelta narrativa, prosegue l’autore, è stata identificata per rendere più vivace la storia e per avvicinarsi ad un pubblico più giovane.

Presente alla serata anche il Segretario di Stato all’istruzione e cultura, Teodoro Lonfernini, che si è congratulato con la Federazione, l’autore e l’illustratore per l’opera ed ha evidenziato l’importanza di questo progetto per la Federazione e per tutta la nostra Repubblica. Il libro verrà ritirato in diverse copie dalla Segreteria e inserito anche all’interno della Biblioteca di Stato.

Un ringraziamento speciale alla Segreteria alla cultura per il patrocinio dell’opera e a tutto l’ufficio, alla SUMS e alla Cassa di Risparmio, presenti con una delegazione alla serata, che hanno contribuito economicamente alla scrittura del libro. Un sentito ringraziamento per il supporto anche ai Segretari di Stato Marco Gatti e Andrea Belluzzi.

Infine, molto sentito l’intervento del Professor Rosolino Martelli, storico balestriere e collaboratore per la Federazione Balestrieri sia nella vita folkloristica sia per la parte artistica con bozzetti e manifesti, che ha deciso di donare l’illustrazione presente sulla copertina dell’opera.

La serata si è conclusa con la donazione del libro a tutti i federati presenti e con il firmacopie da parte di Catani e Martelli.