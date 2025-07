San Marino. Federazione Roller, dal 23 al 28 giugno Beatrice Casarin in evidenza al Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico 2025 di Novara

Dal 23 al 28 giugno, la città di Novara ha ospitato il Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico 2025, una settimana intensa di sport, emozioni e talento. Tra le protagoniste della categoria Cadetti, anche Beatrice Casarin, giovane promessa del pattinaggio artistico che ha dimostrato grinta, tecnica e carattere in una delle competizioni nazionali più importanti della stagione. Beatrice ha aperto la gara con uno short program elegante e preciso, eseguendo gli elementi tecnici con sicurezza e mostrando una presenza scenica matura e raffinata. La sua performance, applaudita dal pubblico e ben valutata dalla giuria, le è valsa un eccellente nono posto nella classifica parziale. Nella giornata dedicata al programma lungo, Beatrice ha affrontato una prova più complessa. L’emozione e l’ansia, compagne inevitabili di ogni grande competizione, hanno reso difficile mantenere la stessa lucidità dello short. Nonostante l’impegno e la volontà di reagire, la pattinatrice ha incontrato alcune difficoltà tecniche che l’hanno portata a concludere il long program in sedicesima posizione. La somma dei punteggi ha collocato Beatrice all’undicesimo posto nella classifica finale su 37 atleti artecipanti. Un risultato che, pur lasciando un pizzico di rammarico per il potenziale non pienamente espresso nel long, testimonia l’alto livello raggiunto da questa giovane atleta. Beatrice è rientrata a casa consapevole di aver dato tutto, con la serenità di chi sa di non aver lasciato nulla di intentato. Il Campionato Italiano di Novara rappresenta per Beatrice un’importante tappa nel suo percorso sportivo. L’esperienza, le emozioni vissute in gara e la capacità di reagire alle difficoltà saranno fondamentali per la sua futura partecipazione al campionato europeo che si svolgerà a Trieste dal 2 al 13 Settembre 2025.