San Marino. Federazione Sammarinese Attività Subacquee. Il Trofeo Salvemini chiude un anno di podio per il nuoto pinnato sammarinese

Il Trofeo Salvemini, giunto alla trentaduesima edizione, è un appuntamento immancabile nella stagione agonistica della Federazione Sammarinese Attività Subacquee, che quest’anno sancisce la chiusura delle gare per la Domus San Marino presente all’evetno con 27 atleti e in grado di salire sul terzo gradino del podio della classifica a squadre. Alla piscina comunale ‘Martin Luther King’ di Casalecchio di Treno sono arrivati tanti buoni risultati per gli atleti sammarinesi. Tra gli Esordienti sale sul podio Valentino Pacini, vincendo sia la gara dei 50 che 100 metri pinne. In Prima Categoria Giulia Arlotti, oltre a migliorare il proprio personale, dà il meglio nei 50 monopinna, classificandosi al 3° posto. In Seconda Categoria argento e bronzo per Elisabetta Brasey nei 100 e 50m pinne; secondo posto anche per Elena Laglia nei 200 metri pinne e Lisa Bartolini seconda nei 50 apnea. Rientrano nella Top Ten anche Chiara Naso e Chiara Zanotti. Nel maschile, salgono sul podio Alessandro Ceci, secondo nei 50 pinne, e Luigi Renzi, con un doppio argento nei 100 e 200 pinne. Buone gare anche per Francesco Cicchetti e Pietro Giacobbi. Nella Terza Categoria Maddalena Falcioni sale tre volte sul podio: argento nei 100 metri pinne e bronzo nei 50 pinne e 50 monopinne. Quarto posto per Aurora Toccaceli nei 200 pinne e quinta posizione di Maria Bartolini nei 100, capace di migliorare il proprio tempo personale. Samuele Michelotti è quinto nei 100 pinne, crono migliorato anche per Federico Bianchini. Settimo e nono posto per Alessandro Amici e Nicola Esposito, mentre Enrico Baldiserra chiude con un tempo leggermente più alto rispetto al suo personale. Passando agli Assoluti CMAS, ottima prestazione per Emma Bollini che vince la gara dei 50 metri pinne. Sofia Fratti è seconda nei 50 metri monopinne, quarto posto nei 100 metri monopinne. A un passo dal podio Camilla Sansovini nei 50 monopinna e quinto posto di Aurora Zeppa. Per Federico Fabbri la miglior prestazione è nei 100 metri pinne con la quarta posizione. Salgono sul podio anche i due Master Marco Vivarelli e Cristian Cicchetti.