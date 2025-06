San Marino. Federazione Sammarinese Pallavolo: La nazionale femminile apre l’Europeo SCA di volley con una vittoria

Battuta 3 a 0 l’Islanda. Domani doppio impegno contro Scozia (alle 14) e Irlanda (alle 20)

Europei SCA Volley: Islanda – San Marino 0 a 3 (18/25 15/25 19/25). È toccato a Islanda e San Marino aprire l’edizione 2025 dei campionati europei femminili Small Countries Association iniziati oggi a Dublino. Titane e norrene hanno dato vita a un match a senso unico, sempre tenuto saldamente in pugno dalle sammarinesi. “Le ragazze hanno disputato una bella prova – ha commentato a fine partita coach Cristiano Lucchi. – Sempre concentrate, hanno approcciato la competizione in maniera corretta; sono state continue nella fase break facendo le scelte giuste e hanno battuto con continuità, senza strafare. Abbiamo subito qualche ace di troppo e su questo aspetto possiamo lavorare. Le islandesi hanno “infilato” qualche battuta importante ma noi possiamo evitare di subire troppi punti diretti in ricezione. Nel complesso è stato un 3 a 0 molto chiaro. Ho fatto entrare tutte le giocatrici perché domani avremo due partite decisive per le medaglie e ho voluto che tutte si sentissero “dentro” al campionato. Del resto, il nostro roster è molto omogeneo e tutte le ragazze possono dare un contributo importante”.

Tabellino San Marino: Muccioli 4, Ghinelli 11, Guerra 1, Menicucci 4, Pasolini (L1), Pedrelli 3, Casadei, Magalotti 6, Tiezzi 4, Tura 5, Zanotti (L2), Sarasini 2, Tassi Pistarelli. Ace 3. Battute sbagliate 10. Muri punto 5. All. Cristiano Lucchi.

Gli altri match in calendario oggi: Irlanda del Nord – Scozia (ore 16.30); Irlanda – Islanda (ore 19).

Le altre partite della nazionale sammarinese: sabato 28 alle 14 Scozia – San Marino; sabato 28 alle 20 Irlanda – San Marino; domenica 29 alle 14.30 Irlanda del Nord – San Marino.

Nella foto: 1. San Marino dopo il 3 a 0 all’Islanda

Federazione Sammarinese Pallavolo