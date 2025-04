San Marino. Federazione Sammarinese Pallavolo. Serie D femm. / Titan Services ad Alfonsine mercoledì prossimo

Serie D femm. Gli impegni della nazionale under 18 in quel di Malta (dove le giovani sammarinesi hanno conquistato l’oro agli Europei SCA di categoria), hanno portato al posticipo della 21esima giornata di campionato per la Titan Services. Le ragazze di coach Stefano Sarti giocheranno mercoledì 16 ad Alfonsine.

“Grazie alla nazionale, arriviamo a questa partita con belle motivazioni che spero ci daranno la spinta giusta – dice Sarti – L’Alfonsine è una squadra che sa mettere in difficoltà le avversarie giocando una buona pallavolo e quindi va tenuta sotto pressione mantenendo un buon ritmo di gioco. L’anno scorso finimmo con 30 punti in classifica e l’obiettivo che ci siamo dati è superarli prima della fine del campionato. Ad Alfonsine abbiamo la prima occasione per farlo”.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 54, Idea Volley Bellaria 46, Fenix Energia Faenza 46, Retina Cattolica 46, Alfonsine 32, Unica Volley Rimini 31, Titan Services 28, Bcc Romagnolo Cesena 27, Figurella Rimini 26 ,Acerboli Santarcangelo 25, Fusignano 10, Mosaico Ravenna 4.

Prossima partita (giornata 21 – penultima di campionato). Alfonsine – Titan Services. Mercoledì 16 aprile alle 21 ad Alfonsine.

Nella foto: Stefano Sarti.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 14 aprile 2025