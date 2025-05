San Marino. Federazione Sammarinese Pallavolo: Under 16 femm./ Beach & Park vicecampione territoriale

Titane battute in finale solo dalla Unica Rimini

San Marino, 5 maggio 2025 – Si è conclusa ieri, domenica 4 maggio, al Pala-Picci di Forlimpopoli, la finale del Campionato Territoriale Romagna Uno FIPAV Under 16 Femminile. Le quattro squadre protagoniste sono state: Rainbow U16 Forlimpopoli, Unica Volley, Athena Rimini e la Beach & Park Volley San Marino.

La mattinata si è aperta con la prima semifinale tra Beach & Park Volley San Marino e Rainbow U16 Forlimpopoli, terminata 3-1 a favore delle sammarinesi (22-25; 25-14; 25-20; 25-15), che hanno dimostrato grande compattezza e determinazione. A seguire, la seconda semifinale ha visto Unica Volley prevalere sull’Athena Rimini con un netto 3-0 (25-20; 25-20; 25-23), guadagnandosi l’accesso alla finale.

Nel pomeriggio, alle17, si è disputata la finale tra le due vincenti che ha regalato spettacolo e adrenalina. Nonostante la sconfitta per 3-0 (14-25; 20-25; 18-25), le giovani atlete sammarinesi hanno messo in campo grinta, tecnica e un ottimo gioco di squadra. Complimenti alle campionesse dell’Unica Volley e un grande riconoscimento alla squadra sammarinese per l’ottima prestazione, che conferma la crescita e il potenziale del movimento giovanile del territorio.

Si tratta di un risultato di grande valore per la Beach & Park Volley San Marino, frutto del grande lavoro delle giovani atlete, guidate dai tecnici Diego Matteucci e Maila Maggiani, che ha allenato durante la lunga stagione il gruppo con grande dedizione e competenza, portando la squadra a questo esito finale di assoluta importanza.

Nelle foto: Launder 16 femminile della Beach & Park.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino