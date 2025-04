San Marino. Federazione Sammarinese Sport Speciali: gara regionale di ginnastica artistica “Libertas” – 12-13 aprile 2025

Il 12 E 13 aprile si è svolta a Rimini, presso la Palestra della Polisportiva Celle, la gara regionale “Libertas” di Ginnastica Artistica. A rappresentare la Federazione Sammarinese Sport Speciali erano in gara il piccolo Christian Sammaritani, per la sezione maschile, Rim Zaboul, Beatrice Cellarosi, Giada De Angeli e Stefania Toccaceli per la sezione femminile.

Tutti e 5 gli Atleti FSSS portavano in gara i loro nuovi esercizi e si sono ottimamente comportati facendo incetta di medaglie, ognuno nella propria categoria.

Christian Sammaritani vince la medaglia d’oro nella Categoria Champion Gym Allievi e Rim Zaboul vince la Categoria Champion Gym Allieve.

Nella Categoria Champion Gym Master Stefania Toccaceli vince la medaglia d’oro alla Parallela, Giada De Angeli si aggiudica l’oro al Volteggio e Beatrice Cellarosi è oro al Corpo Libero.

I risultati sono il frutto dell’ottimo lavoro svolto in palestra con la Coach Sara Medardi, molto soddisfatta e fiera dei suoi Atleti, I quali sono già concentrati sugli allenamenti da svolgere in vista dei prossimi appuntamenti sportivi!