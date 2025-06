Amelia Valentini ha trionfato ad Ancona, sede del torneo Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving. L’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino si è imposta nel tabellone Under 10 femminile dopo aver superato ai quarti Azzurra Postacchini (6-3 6-3) e in semifinale Alessandra Neri (6-0 6-0). In finale ha avuto la meglio su Emma Castorina, con il risultato di 6-4 6-1.

Grazie a questo successo la giovane sammarinese si qualifica al Master Nazionale al Foro Italico di Roma, in programma dal 26 luglio al 3 agosto. Federazione Sammarinese Tennis