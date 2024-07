San Marino. Federazione Sammarinese Tennis: Ancora successi per i giovani biancazzurri

Weekend di risultati positivi per i colori sammarinesi. I giovani della Scuola Tennis hanno preso parte ai tornei FIT Junior Program in programma al CT Venustas di Igea Marina e al CT Rimini.

A Igea erano di scena le categorie Super Gcreen e Green, mentre a Rimini sono scesi in campo i ragazzi delle categorie Red, Orange e Super Orange.

Nella categoria Super Green finale tutta sammarinese con Domitilla Apuzzo che ha avuto la meglio sulla compagna Chiara Grieci.

Finale a tinte biancazzurre anche nella categoria Red, dove Gabriel Giri si è aggiudicato la vittoria sul compagno Adam Sciutti.

Matteo Ghigi si è imposto nella categoria Orange, mentre Amelia Valentini ha guadagnato la finale nel Super Orange femminile.

Silvia Alletti e Talita Giardi hanno partecipato, nei giorni scorsi, ai tornei di Prequalificazione agli Internazionali BNL d’Italia a Jesi e Forlì. Nel torneo marchigiano la Giardi ha superato due torni, imponendosi su Maria Sivlia Marasca (6-3 6-0) e Anna Pierini (6-4 6-4), ma ha ceduto poi il passo a Nicole Iosio (6-2 6-4), mentre la Alletti si è arresa al primo turno a Gineva Bratti (6-4 6-3).

La stessa Alletti si è qualificata al tabellone finale al Villa Carpena, dove è stata superata al primo turno da Francesca Dell’Edera 6-2 6-1). Infine, nel weekend si sono disputati le sfide dei Campionati a squadre Under 14 e di Serie C1. I ragazzi dell’Under 14 hanno centrato il successo per 2-1 contro il Ct Ippodromo nell’ultima sfida del girone, mentre le ragazze della C1 si sono imposte per 3-1 sul campo del Riccione. Federazione Sammarinese Tennis