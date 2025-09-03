San Marino. Federazione Sammarinese Tennis. Beach tennis: Colonna eliminata ai mondiali, Galli e Pedini vincono in Portogallo

Impegni internazionali per i beachers sammarinesi, in vista dei Campionati Europei a squadre che si terranno a Creta a fine mese.

Marika Colonna ha disputato le qualificazioni ai Campionati del Mondo di Beach Tennis in scena da ieri a Cesenatico. La biancazzurra, in coppia con Dominique Hopman (Aruba) ha ceduto al long tie-break del primo turno contro le russe Polina Soldatenkova e Ekaterina Stepanova (4-6 7-6 10-6).

Alvise Galli e Davide Pedini, invece, sono volati in Portogallo dove hanno vinto il torneo BT10 di Espinho. La coppia sammarinese in finale ha avuto la meglio sul brasiliano Mauro Mendonca e il portoghese Tomas Noro, coppia prima testa di serie del tabellone, per 4-6 6-2 10-5.

Galli e Pedini saranno la coppia maschile impegnata agli Europei, mentre quella femminile sarà formata da Marika Colonna e Ilaria Grandi.