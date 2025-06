Dall’11 al 15 giugno si sono giocati gli Internazionali di Beach Tennis a Silvi Marina. In programma due BT10 e un BT50. A quest’ultimo ha preso parte Marika Colonna che, in coppia con Beatrice Natali, è arrivata in finale nel tabellone femminile. Nel match decisivo per il titolo Colonna e Natali, al via come quarta forza del torneo, si sono dovute arrendere per 7-5 6-1 alla coppia testa di serie numero 1 Musetti – Renzi.