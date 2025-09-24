San Marino. Federazione Sammarinese Tennis. Biancazzurri a Creta per i Campionati Europei di beach tennis

Si aprono oggi a Creta i Campionati Europei a squadre di beach tennis, che vedono al via 17 Nazioni. Guidati dal Capitano Stefano Pazzini sono volati sull’isola greca Marika Colonna, Ilaria Grandi, Alvise Galli e Davide Pedini.

A rompere il ghiaccio, nel pomeriggio di oggi, sarà la coppia mista Grandi – Pedini, che affronterà i lettoni Tumsevica – Ribakovs.

L’altra coppia, Colonna – Galli, dopo aver beneficiato di un Bye al primo turno debutteranno contro i francesi Corenthy – Guegano, quarta testa di serie.

Nel tabellone maschile Galli e Pedini entreranno in gioco al secondo turno contro i portoghesi Freitas e Maio, mentre la coppia femminile Colonna – Grandi esordirà contro le cipriote Ioannidou – Xenophontos. Le due ragazze sono approdate a Creta dopo aver partecipato nel weekend al torneo BT50 di Beniccasim, in Spagna, dove sono arrivate in finale. Ai quarti Colonna e Grandi si sono imposte sulla coppia seconda testa di serie Farias – Campos per 7-6 (4) 6-4. In semifinale hanno avuto la meglio sulle numero 4 Noa Farias – Alexia Manchi Ramos per 6-1 6-0 e in finale hanno ceduto solo al long tie-break alla testa di serie numero 1 Gomez Valdivia – Martinez Seron (6-3 4-6 10-6 il risultato).