Nicolò Bollini si è qualificato al tabellone finale del Torneo Under 14 organizzato dal Circolo Tennis Cerri a Cattolica. L’allievo della Scuola Federale Tennis ha esordito nelle qualificazioni superando Leonardo Giuliani per 6-4 6-1, ha poi sconfitto Timofey Levchenko per 6-3 6-2 e all’ultimo turno si è imposto su Matteo Serafini per 6-3 6-4.

Domani debutterà nel tabellone finale contro il 3.4 Elia Naldi, testa di serie numero 1. Federazione Sammarinese Tennis