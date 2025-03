San Marino. Federazione Sammarinese Tennis: Coppa Davis, buona la prima per i titani

Successo all’esordio per la formazione biancazzurra impegnata nel concentramento del gruppo IV, Zona Europa, di Coppa Davis in Albania.

Sui campi del National Sport Park di Tirana i biancazzurri, capitanati da Domenico Vicini e guidati dal capo delegazione Roberto Pellandra, hanno superato 2-1 Andorra. Le vittorie sono arrivate nei due singolari. Nel primo match, Filippo Tommesani si è imposto per 6-3 6-1 su Guillem Davasse Vidal. Marco De Rossi, invece, ha avuto la meglio su Eric Cervos Noguer per 6-3 6-4.

Nel doppio sono scesi in campo Tommesani e Mattia Muraccini, che hanno ceduto a Cervos Noguer – Trilla Clanchet per 7-5 6-3 7-1 (1).

Domani i biancazzurri sfideranno il Liechtentein, oggi vittorioso per 2-1 contro l’Islanda.