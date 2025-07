San Marino. Federazione Sammarinese Tennis: istituita la figura dell’atleta di interesse federale

Il Consiglio Federale della FST ha istituito di recente il ruolo di atleta di interesse federale, riconoscimento che garantisce, agli atleti in possesso di determinati requisiti, un supporto in termini economici e di programmazione.

Per il 2025 sono state nominate atlete di interesse federale Silvia Alletti e Serena Pellandra, che saranno sostenute nella loro attività attraverso una serie di benefici ed incentivi.

“L’obiettivo di questa iniziativa – spiega il presidente federale Elia Santi – è quello di consentire alle atlete e agli atleti ritenuti di interesse federale di proseguire nel loro percorso di crescita, dedicandosi senza ostacoli all’attività. La figura dell’atleta di interessa federale, inoltre, deve rappresentare uno stimolo per tutto il movimento nell’inseguire i propri obiettivi”.