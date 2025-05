Alex Sciutti approda ai quarti di finale alle Qualificazioni per i Campionati Italiani di categoria in svolgimento al Country Club Castel Maggiore. Il giovane allievo della Scuola Federale Tennis di San Marino, al via del tabellone Under 11, ha superato oggi agevolmente Leonardo Pantaleo (6-0 6-1) approdando ai quarti di finale, dove se la dovrà vedere con il 4.1 Enea Corazza, terza testa di serie del torneo.

