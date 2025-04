San Marino. Federazione Sammarinese Tennis. San Marino Junior Open: Mecarelli, Mirarchi e Pecorini centrano le semifinali

Con la disputa dei quarti di finale in singolare e doppio, entra nella fase decisiva l’undicesima edizione del San Marino Junior Open, evento ITF Under 18 in scena fino a sabato sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio.

I primi a qualificarsi per le semifinali del tabellone maschile sono stati il marchigiano campione in carica Michele Mecarelli, prima testa di serie, vittorioso per 6-0 6-4 su Lorenzo Balducci, William Mirarchi (n.2) che ha sconfitto il canadese Benjamin Azar (6-3 5-7 6-2) e il n.3 Filippo Pecorini, che ha eliminato Mattia Cappellari in rimonta.

Accede al penultimo atto dell’evento anche Davide Ciaschetti, che ha approfittato del ritiro di Daniel Amarandei sul punteggio di 7-5 2-2.

In campo femminile, nella parte alta del tabellone si sfideranno per un posto in finale la spagnola Gabriela Paun (2-6 6-2 6-2 contro De Santis) e Gaia Mais (6-0 2-6 6-4 alla qualificata Cerbo).

La semifinale della parte bassa opporrà invece la russa Kseniia Ruchkina (n.2) e un’altra tennista iberica Marina Quesada, dopo i successi rispettivamente su Virginia Proietti (6-3 6-4) e Agnese Gentili (6-2 6-2).

Nel doppio, escono di scena le sammarinesi Alletti e Giardi, battute dal duo composto dalla russa Dubik e la lettone Lescinska (6-2 6-3) che nel pomeriggio hanno poi staccato il pass per la finale superando 7-6(5) 6-3 le italiane Allegra – Ceolato (foto).

