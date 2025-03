San Marino. Federazione Sammarinese Tennis. Serena Pellandra qualificata ai Campionati Italiani, Sciutti impegnato nella Coppa delle Province

Serena Pellandra ha staccato il pass per i Campionati Italiani Under 13. Con l’approdo in semifinale, la giovane allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino si è assicurata il lasciapassare alle Qualificazioni Regionali che si sono disputate al Country Club Castel Maggiore.

I Campionati Italiani di categoria si terranno a fine agosto. Nel weekend è sceso in campo anche Alex Sciutti, impegnato con la rappresentativa di Rimini nella fase macroarea della Coppa delle Province disputatasi a Carpi. La formazione riminese ha superato Trento in semifinale per 5-3 ed è stata fermata da Modena (3-5) ad un passo dalle finali nazionali.

Oggi prenderà il via il Torneo Under 14 organizzato dal Tennis Club San Marino. In campo Leonardo Pedrella Moroni, Nicolò Bollini e Gian Nicola Lonfernini.