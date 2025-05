San Marino. Federazione Sammarinese Tennis. Serie C: il Wonderbay Padel Team centra i playoff

Con il successo per 3-0 sulla forte formazione Heroes’s Sport Center, il Wonderbay Padel Team conquista il primo posto nel girone nel Campionato Emilia Padel di Serie C e si qualifica peri playoff.

A Marina di Ravenna la formazione sammarinese ha dominato. La coppia Giardi – Marchetti ha aperto con sicurezza (7-5 6-1); Clementi e Briolini hanno portato a casa un match combattuto (6-3 6-7 6-3) e Carli – Bertuccini hanno chiuso con autorità (6-1 6-4).

Ora i titani si preparano per affrontare i playoff per la Serie B e attendono di conoscere la squadra sfidante. L’appuntamento è per sabato 24 maggio al Wonderbay di Serravalle.