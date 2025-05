San Marino. Federazione Sammarinese Tennis: Silvia Alletti ad un passo dalla semifinale a Piacenza

Silvia Alletti si è fermata ad un passo dalla semifinale al Torneo Open Femminile “Team Memores Computer” in scena sui campi del Tennis Club Borgotrebbia, a Piacenza.

L’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino era approdata ai quarti dopo aver superato la 2.6 Beatrice Bruni Lotti con un doppio 6-4. Contro Elena Bocchi, prima testa di serie del tabellone, la Alletti si è arresa al terzo set (3-6 6-4 61), condizionata da un fastidio al gomito.

La biancazzurra avrà tempo per recuperare in vista della partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati a fine mese.