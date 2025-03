San Marino. Federazione Sammarinese Tennis. Summer Camp 2024: iscrizioni al via

Sono già aperte le iscrizioni per l’edizione 2024 dei Summer Camp della Federazione Sammarinese Tennis. La formula sarà quella collaudata che alterna il gioco del tennis, ingrediente principale, ad altre divertenti attività ludiche e didattiche, a laboratori ricreativi e a passeggiate immersi nel verde del Parco di Montecchio, dove sorge il Centro Tennis Cassa di Risparmio. I Summer Camp si rivolgono a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni e si terranno durante le vacanze scolastiche estive, dal 10 giugno al 5 luglio. È possibile iscrivere i propri figli per una o più settimane (da lunedì a venerdì), scegliendo tra tre diverse proposte: dalle 8:00 alle 13:00 (senza pranzo), al prezzo di 70 euro a settimana; dalle 8:00 alle 14:30 (pranzo incluso), al prezzo di 100 euro a settimana; dalle 8:00 alle 16:00 (pranzo incluso), al prezzo di 120 euro la settimana.

È previsto uno sconto del 10% per l’iscrizione di fratelli o sorelle. Il numero di posti disponibili, per ciascuna settimana, sarà limitato. È consigliata la prenotazione tramite mail all’indirizzo info@fst.sm. L’iscrizione sarà confermata in base all’ordine cronologico delle richieste.

Per ulteriori informazioni contattare info@fst.sm, oppure lo 0549.990578.