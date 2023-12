San Marino. Federazioni Pubblico Impiego CSdL-CDLS-USL. Oltre il 70% dei votanti favorevoli al rinnovo del contratto PA: assemblee concluse

La settimana scorsa si sono conclusi gli incontri con i dipendenti pubblici per il referendum sul rinnovo del contratto di lavoro scaduto dal 2012. Le Federazioni Pubblico Impiego CSdL, CDLS e USL desiderano ringraziare tutti i partecipanti che hanno contribuito all’approvazione di questo importante rinnovo, con una percentuale di votanti favorevoli superiore al 70%. Vogliamo inoltre esprimere la nostra gratitudine ai rispettivi Direttivi e Rappresentanti Sindacali per il loro supporto. Ora che la procedura sindacale è stata completata, attendiamo la ratifica in Consiglio Grande e Generale per continuare il percorso e rendere effettivo l’accordo. Vogliamo garantire che gli arretrati per l’anno 2023, pari al 2,5%, vengano corrisposti il prima possibile ai lavoratori interessati dal contratto collettivo Pubblico Impiego. Inoltre, è previsto un ulteriore aumento del 2% per il 2024. Le attività delle Federazioni si concentreranno ora sulla trattativa riguardante l’applicazione degli articoli del contratto e le questioni ancora aperte, come le modalità di reclutamento del Personale Docente e altri argomenti relativi al settore AASS. Nonostante i piccoli benefici derivanti dal rinnovo del contratto, rimaniamo in attesa che lo Stato adotti politiche di reddito a sostegno delle fasce più deboli.