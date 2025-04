San Marino. Federbiliardo sportivo sammarinese. Eraldo Maccapanni e Alfredo Torre Rossini conquistano il 1° Torneo Pasquale ASLEM

La Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese organizzato presso il “Bar del Posto” di Santa Mustiola la prima edizione del Torneo Pasquale ASLEM a coppie di specialità stecca. Le partite si sono giocate in tre discipline: 5 birilli, semplici e doppi e filotto sessanta. Quindici le coppie iscritte e divise in quattro gironi, alle quali accedevano alla fase finale le prime di ogni girone. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Eraldo Maccappani e Alfredo Torre Rossini, che in semifinale hanno battuto nelle specialità semplici e doppi Nicola De Francesco e Marco Esposito e in finale il duo formato da Marco Bartolucci e Michele Lanci a filotto sessanta. Bartolucci e Lanci sono approdati alla sfida decisiva grazie alla vittoria in semifinale contro Giorgio Chiarelli e Maurizio Gobbi ai 5 birilli. La Federazione ha comunicato che i soldi ricavati dalle iscrizioni al torneo sono stati devoluti in beneficienzaall’Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne.