San Marino. Federica Selva e Gian Marco Berti all’International Athletes’ Forum 2025: “Opportunità importante per la crescita degli atleti”

A Losanna è presente anche il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese con Federica Selva e Gian Marco Berti all’International Athletes’ Forum 2025, l’appuntamento promosso dalla Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che coinvolge quasi 400 rappresentanti degli atleti dei vari Comitati Olimpici.

Giunta alla sua 12ª edizione, la manifestazione – biennale – ha come obiettivo quello di offrire uno spazio di dialogo tra atleti, commissioni, federazioni internazionali e comitati olimpici nazionali. Prevede tavole rotonde, sessioni Q&A e workshop interattivi, con l’intento di generare un’unica voce collettiva che rafforzi la partecipazione attiva degli atleti nel movimento olimpico. L’evento offre inoltre numerose occasioni di networking con atleti leader di federazioni internazionali, con l’obiettivo di costruire collaborazioni e scambi a beneficio anche delle future generazioni di sportivi sammarinesi.

“È stata un’esperienza di alta formazione. Un’opportunità importante sedersi allo stesso tavolo dei migliori atleti al mondo – hanno dichiarato Selva e Berti -, IAF2025 insieme ad Athlete 365 pone al centro l’atleta, le necessità attraverso il dialogo e il confronto fra tutti gli atleti del mondo. Questo dovrebbe essere il punto di partenza per costruire un sistema legato allo sport sano che si faccia garante delle potenzialità ed esigenze dell’atleta. Lo sport deve sviluppare attorno all’atleta che ne è il fulcro, va protetto e ascoltato. La nostra missione sarà quella di dare voce agli atleti con spazi e modalità che abbiamo appreso in questi due intensi giorni. A tutti gli atleti diciamo: fate squadra perché senza di noi lo sport non può esistere”.

CONS