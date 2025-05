San Marino. Federvolley. Serie B/ PromoPharma a Macerata in cerca di punti Serie D femm.: La Titan Services ospita l’Idea Volley Santarcangelo

Serie B masch. Le ultime due sconfitte senza raccogliere punti contro Loreto in trasferta e Osimo in casa, obbligano la PromoPharma a cercare punti nella trasferta di sabato prossimo a Macerata. I titani sono attualmente due punti sopra la zona retrocessione. “Stiamo cercando di dare energie nuove alla squadra che in questo momento del campionato servono tantissimo. – Racconta Marco Ricci, coach dei titani. – La Paoloni è una squadra esperta che può contare sull’opposto Altobaldi che ha giocato da centrale in serie A; su un palleggiatore esperto come Stella e su schiacciatori molto tecnici. È un gruppo di giocatori che difende molto e sbaglia poco, anche in situazioni tecniche e tattiche non perfette. Per questo mi aspetto scambi di gioco abbastanza lunghi. Partita per noi molto difficile: dovremo essere forti mentalmente”. Arbitrano Francesco Sacrini (1°) e Federica Tosti (2°).

Classifica. Begin Volley Collemarino 51, La Nef Osimo 44, Sabini Castelferretti 41, 4 Torri Ferrara 40, Paoloni Macerata 30, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 30, Loreto 29, Potenza Picena 23, PromoPharma 21, Pietro Pezzi Ravenna 19, Querzoli Forlì 17, Novavetro San Severino Marche 17, Lube Civitanova 16.

Prossimo turno (giornata 22). Paoloni Macerata – PromoPharma. Sabato 13 aprile, ore 17, a Macerata.

Serie D femm. La Titan Services è in una posizione di classifica più che tranquilla ma ci terrebbe a chiudere in bellezza la stagione. Le ragazze di Stefano Sarti vengono da quattro vittorie consecutive e certamente puntano ad allungare la serie positiva battendo l’Idea Volley sabato prossimo al Pala Casadei. “Ci siamo dati l’obiettivo di giocare l’ultima partita casalinga fornendo una bella prestazione per salutare adeguatamente i nostri tifosi. – spiega il coach delle sammarinesi. – Poi penseremo all’ultimo match nel quale affronteremo, in trasferta, una “big” del campionato: la Figurella. L’Idea Volley vorrà cercare quei punti che le servono per avere una classifica più tranquilla. Noi, vincendo, potremmo puntare al quinto posto finale che sarebbe indubbiamente prestigioso. La squadra sta bene fisicamente ma molto probabilmente non avremo Renzi e Zanotti per motivi diversi. Vorrà dire che inseriremo qualche giovanissima in più”.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 57, Figurella Rimini 48, Fulgur Bagnacavallo 44, Ke Car Volley Rimini 41, Mosaico Ravenna 29, Titan Services 28, Alfonsine 27, Unica Volley Riccione 26, Idea Volley Santarcangelo 24, Longiano 16, Junior Coriano 13, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno (giornata 21 – penultima di campionato): Titan Services – Idea Volley Santarcangelo. Sabato 13 aprile, ore 19, a Serravalle.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 10 aprile 2024