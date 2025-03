San Marino. Femminile: con la Res Roma la prima di due sfide casalinghe. Puglisi: “Serve una risposta di carattere”

Il dittico di impegni casalinghi che attende la San Marino Academy – con al centro la mini-sosta per gli impegni della Nazionale in Women’s Nations League – inizia domenica con la sfida alla Res Roma VIII, formazione che proprio nell’ultimo turno ha scavalcato le Titane grazie alla vittoria centrata contro il Ravenna. Ora c’è un punto a dividere le due formazioni, opposte in una sfida nella quale la San Marino Academy andrà alla ricerca di un pronto riscatto dopo l’opaca prova offerta in casa del Genoa. “Dobbiamo dare una risposta di carattere, sia per dimostrare che la prestazione e il risultato di Genova sono stati frutto di una domenica storta, sia per ricominciare a fare punti, il che è fondamentale per noi. – afferma Valentina Puglisi – Abbiamo archiviato velocemente la sconfitta concentrandoci sulla partita con la Res Roma, a cui dovremo dedicare tutte le nostre energie.”

Di fronte, una matricola della categoria che però sembra avere le idee chiare sui propri obiettivi. “Affronteremo una squadra tosta, che sta dimostrando con i fatti di volere rimanere in questa categoria. – prosegue la centrocampista piemontese – Noi abbiamo lo stesso obiettivo e vogliamo raggiungerlo a tutti i costi. Inoltre avremo dalla nostra anche il fattore campo, che dovrà darci una grande carica.” Per Valentina la stagione è iniziata in salita, a causa di alcuni infortuni che ne hanno limitato al massimo l’impiego. Ma a Genova è tornata a calcare il campo e adesso è grande la voglia di dare il proprio contributo alla causa: “Il mio obiettivo personale è quello di trovare continuità, visto che vengo da una serie di problemi fisici che mi hanno frenato. Voglio in tutti i modi aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi.”

San Marino Academy – Res Roma VIII vale per la 9° giornata del campionato di Serie B femminile. Si gioca ad Acquaviva, con ingresso libero e diretta disponibile sul canale YouTube di Bepi.TV. Fischio d’inizio alle 14:30.

Ufficio Stampa