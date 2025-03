San Marino. Femminile. Eleonora Crocioni si unisce al San Marino Academy dalla Jesina

La San Marino Academy rafforza la sua squadra con l’arrivo di Eleonora Crocioni, giovane talento proveniente dalla Jesina. La classe 2001, cresciuta nelle giovanili della squadra marchigiana e capitano della Prima Squadra nella scorsa stagione, è pronta a mettersi in gioco in un nuovo ambiente. Crocioni segue le orme di altre calciatrici e tecnici che hanno percorso il tragitto da Jesi a San Marino, come Emanuele Iencinella.

“Lasciare Jesi, un luogo che considero una seconda famiglia, è stata una decisione difficile, ma sentivo il bisogno di una nuova sfida,” ha dichiarato Crocioni. Conosce già alcune delle sue nuove compagne di squadra, come Tamburini e Gallina, e il mister Baldarelli, avendoci lavorato insieme in passato.

Nonostante un piccolo infortunio muscolare che le ha impedito di partecipare alle prime amichevoli, Eleonora è già tornata ad allenarsi con il gruppo e si sta preparando per tornare in piena forma. Nel suo passato, oltre alla Jesina e alla Rappresentativa Marche, può vantare alcune presenze nella Nazionale Under 16, dove ha segnato un rigore decisivo contro la Finlandia.

Con un totale di quindici reti segnate nella scorsa stagione, Eleonora è pronta a contribuire al successo della sua nuova squadra, sia come attaccante che in altri ruoli, dimostrando la sua versatilità e determinazione.

Benvenuta a San Marino, Eleonora!