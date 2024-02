San Marino. Femminile: in casa del Chievo per cercare punti preziosi. Gardel: ”Ora tutte le partite come finali”

Ritrovato un successo che mancava da cinque turni e messa a distanza di sicurezza una diretta rivale come il Tavagnacco, la corsa alla salvezza delle Titane riprende dalla trasferta in casa dell’H&D Chievo Women. “La vittoria con il Tavagnacco è stata molto importante: ha dato respiro sia alla nostra classifica sia al nostro morale dopo un periodo non semplice – fa sapere Valeria Gardel – Siamo consapevoli che domenica andremo ad affrontare una squadra forte, con un ottimo reparto di attacco. In casa hanno vinto una sola volta, ma hanno comunque ottenuto tanti pareggi, oltre alle sei vittorie fuori casa. Sarà una gara tosta, ma andremo sul loro campo cercando di uscirne con dei punti in tasca.”

Tra le buone notizie dello scontro diretto con il Tavagnacco, oltre ai tre punti e ad aver sfatato il tabù casalingo, anche l’aver tenuto la porta di Limardi inviolata per la seconda volta in stagione. Aspetto, quest’ultimo, particolarmente apprezzato da un difensore. “Aver ottenuto un altro clean sheet è certamente una cosa che fa piacere – conferma la giocatrice ex Ravenna – Noi della difesa cerchiamo sempre di dare il nostro contributo limitando il più possibile le occasioni da gol delle avversarie. Quando capita di subire gol, un pizzico di scoraggiamento arriva. Ecco perché è importante aver tenuto la porta inviolata, domenica. Ma non solo per noi: per tutta quanta la squadra. Aumenta le nostre sicurezze.”

La lotta per non retrocedere è più serrata che mai. Il successo nello scontro diretto ha sì permesso alle Titane di prendere margine rispetto a chi segue. Ma la vittoria della Freedom in casa del Parma ha mantenuto intatta la convivenza con le piemontesi, ed è qualcosa che impone al gruppo di Venturi di mantenere sempre altissimo il livello della determinazione e della concentrazione. “Non ci aspettavamo che la Freedom andasse a fare risultato a Parma – ammette Gardel – In ogni caso, per noi quel risultato deve essere uno stimolo, un pungolo in più per fare bene anche su campi che sulla carta si annunciano molto difficili da espugnare. È vero che la Freedom è cambiata molto da quando l’abbiamo affrontata, ma dobbiamo trarre esempio dallo spirito che ha messo contro il Parma. Anche perché, visto che il margine si assottiglia domenica dopo domenica, saremo chiamate d’ora in avanti a giocare un po’ tutte le nostre partite come fossero delle finali.”

Per H&D Chievo Women si torna all’orario classico delle 14:30. La sfida andrà in scena domenica 18 febbraio allo stadio “Olivieri” di Verona. La diretta, come sempre, sarà disponibile sul canale YouTube di Bepi.TV.

Ufficio Stampa