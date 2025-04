San Marino. Femminile: in casa della Vis per l’ultima di andata. Miotto: “Ci attende una gara difficile”

Sarà la Vis Mediterranea a fare gli onori di casa per l’ultima giornata del girone di andata. Le Titane si apprestano ad affrontare la trasferta avellinese con la necessità di procacciarsi i primi punti del 2025, oltre che di cambiare passo dopo una gara, quella con l’Arezzo, che non ha portato i frutti sperati. “In settimana abbiamo riguardato i nostri errori e ci abbiamo lavorato su – fa sapere Giorgia Miotto – ma abbiamo tenuto anche a considerare le cose positive, perché non è stato tutto da buttare, ovviamente. Abbiamo messo intensità negli allenamenti, cosa che del resto era avvenuta anche prima dell’Arezzo. Però la prestazione ed il risultato di domenica non ci sono piaciuti e così ci stiamo concentrando su questo, sul portare anche in partita il ritmo che sappiamo mettere in allenamento. Credo che dei passi avanti siano stati fatti, in settimana. La testa c’è, è pronta, ma non basta dirlo: dobbiamo dimostrarlo anche con i fatti. Specialmente perché domenica ci aspetta una gara difficile.”

In effetti, a fronte dell’unico punto conquistato sinora – che la rende il fanalino della graduatoria – c’è un dato che racconta bene la tenacia della formazione campana: le reti subite, 31, sono decisamente meno rispetto a quelle di due delle squadre che la precedono – Pavia Academy e San Marino Academy – e pressoché le stesse di Hellas Verona e Orobica. Insomma, non è facile fronteggiare la Vis, specie in casa sua. “Ho giocato in Campania per mezza stagione e so che davvero dura fare risultato da quelle parti, per l’atmosfera che il pubblico sa creare ma anche per la grinta che le giocatrici mettono in partita. La Vis Mediterranea una squadra molto difficile da affrontare. La classifica non conta niente. Bisogna essere preparate mentalmente ad una prova dove sarà il carattere a fare la differenza, più che la componente tecnico-tattica.”

E l’aspetto caratteriale è anche un po’ quello su cui Giorgia vorrebbe impostare un girone di ritorno che, giocoforza, dovrà essere dedicato all’uscita dal “pantano” della bassa classifica. “Fare una partita all’insegna della cattiveria agonistica sarebbe anche un buon modo per chiudere questo girone di andata, oltre che per tuffarci al meglio in quello di ritorno. Il bel gioco e i risultati verranno di conseguenza. Dobbiamo tirare fuori gli artigli, che è quello che secondo me ci è un po’ mancato finora. Per fortuna tutto resta ancora da scrivere. C’è un intero girone di ritorno nel quale costruire il nostro destino. Dobbiamo farlo con fiducia ma anche con la consapevolezza che non possiamo lasciare punti per strada. E siamo certe che le nuove arrivate ci daranno una grossa mano in questo.” – chiude la centrocampista biancoazzurra.

Vis Mediterranea – San Marino Academy si gioca domenica allo stadio comunale “Agostino Gallucci” di Solofra, in provincia di Avellino. Fischio d’inizio alle 14:30 e diretta streaming disponibile su www.azzurrotv.it.

Ufficio Stampa