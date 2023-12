San Marino. Femminile, Kristin Carrer, la nuova promessa della prima squadra femminile

La Prima Squadra femminile ha accolto un rinforzo significativo: l’ex giocatrice dell’Hellas Verona, Kristin Carrer. Nata a Torino nel 2002 e cresciuta nel settore giovanile della Juventus, Carrer ha poi giocato per la Sampdoria, la Sassari Torres, Ravenna e Verona. Nonostante la giovane età, vanta già una notevole esperienza nel campionato cadetto.

Carrer si unisce alla squadra portando non solo la sua esperienza ma anche qualità tecniche e una grande determinazione, dopo una serie di infortuni che l’hanno limitata nella prima metà della stagione. La giocatrice è entusiasta di iniziare questa nuova avventura, cercando crescita personale e professionale.

Giacomo Venturi, allenatore della squadra, potrà contare su una giocatrice versatile, capace di ricoprire diversi ruoli in campo. Carrer, che ha vinto un campionato Under 17 con la Juventus e due Tornei di Viareggio, si ispira a giocatori come Piotr Zieli?ski e Valentina Cernoia.

La squadra, attualmente in difficoltà in classifica, si prepara a una sfida impegnativa contro la Lazio, una delle capoliste. Carrer vede questa partita come un’opportunità per fare un’impresa e crede fortemente nel potenziale del suo nuovo team, paragonando la situazione attuale a quella vissuta a Ravenna, dove la squadra ha sorpreso tutti con un eccellente campionato. Carrer è certa che la squadra mostrerà il proprio valore nella seconda metà della stagione.

Benvenuta, Kristin, e buona fortuna per questa nuova sfida!