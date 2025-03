San Marino. Femminile: la Nazionale Under 16 sfiderà in amichevole la Selezione Calcio+15 dell’Italia

Il cammino verso lo storico esordio al Torneo di Sviluppo UEFA di aprile tocca una tappa di assoluto prestigio per la Nazionale sperimentale femminile Under 16. Le giovanissime Titane di Giacomo Piva saranno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, il prossimo 7 marzo alle 14:30, per sfidare in amichevole la Selezione Calcio+15 dell’Italia, nata dal progetto Calcio+15 promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC assieme al Club Italia, e che negli anni ha visto crescere in maniera esponenziale giovani promesse del calcio italiano tra cui Chiara Beccari, partita proprio da San Marino e approdata, non più di sei mesi fa, al Mondiale neozelandese. Il test sarà suddiviso in tre frazioni di gioco da 30’ ciascuna e sarà, per la Nazionale Under 16, un’occasione preziosissima per saggiare i progressi fatti finora e per incamerare buone dosi di esperienza – anche extra campo, dal momento che le ragazze saranno impegnate per la prima volta un mini-ritiro – sulla strada che porterà al Torneo di Sviluppo casalingo.

FSGC | Ufficio Stampa