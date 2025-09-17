San Marino. Femminile: riprende UEFA Playmakers con il film Disney “Frozen 2”

Sarà Frozen 2 il prossimo film d’animazione Disney che affiancherà le Federcalcio europee affiliate alla UEFA nell’imminente ciclo autunnale di UEFA Playmakers. Il progetto dedicato allo sviluppo del calcio femminile ha fatto registrare cifre notevoli in termini di partecipazione ed avvicinamento di bambine e ragazze allo sport più amato nel mondo. L’obiettivo è quello di proporre un ambiente sano, sicuro, divertente e non competitivo nel quale entrare per la prima volta in contatto con il mondo del calcio, attraverso le storie dei film d’animazione Disney – capaci di coinvolgere ed unire.

Il nuovo ciclo di UEFA Playmakers sviluppato a San Marino inizierà il prossimo venerdì 19 settembre 2025 presso lo stadio “Ezio Conti” di Dogana a partire dalle 17:30. L’appuntamento sarà rinnovato per le successive sette settimane, confermando sempre il giorno e il luogo. Per iscriversi è sufficiente completare il form raggiungibile dal sito della FSGC, al link: https://www.fsgc.sm/it/evento/uefa-playmakers/2

FSGC | Ufficio Stampa