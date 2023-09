San Marino. Femminile: si parte con i sedicesimi di Coppa Italia

Il conto alla rovescia che separa le Titane dal debutto stagionale è agli sgoccioli. Oggi il gruppo biancoazzurro inizierà a mettere in pratica il lavoro svolto in questo mese di preparazione. E la posta in palio sarà molto alta, perché il nuovo format della Coppa Italia non prevede più una fase a gironi, ma subito un dentro o fuori con vista sul Milan, l’avversario che agli ottavi di finale sfiderà la vincente dell’incrocio fra San Marino Academy ed Hellas Verona.

La squadra è stata sensibilmente rinnovata nel corso dell’estate e per molte sarà un debutto assoluto con indosso la maglia della San Marino Academy. Anche per mister Ricci la partita di oggi avrà questa valenza particolare: “Vivo questa attesa con grande entusiasmo. – afferma il tecnico biancoazzurro – Personalmente, non vedo l’ora di cominciare. Alle ragazze chiedo di avere lo stesso mio stato d’animo, di pensare a questa gara, ed in generale a tutte le partite, come a qualcosa che bisogna vivere con gioia, lasciando da parte ogni ansia, ogni nervosismo, ogni pensiero negativo. Abbiamo la possibilità di praticare lo sport che amiamo e dobbiamo ricordarcelo sempre. Certo, oltre a questo, servirà anche il piglio agonistico giusto, perché ci giochiamo pur sempre un passaggio del turno. Riuscire in questo intento ci darebbe ulteriori stimoli per la stagione. Sarebbe anche un premio per il lavoro duro che le ragazze hanno svolto in questo mese.”



Il risultato come obiettivo ma non come pensiero unico. Il mister sarà attento anche ad altri tipi di risposte, a maggior ragione perché si tratta di una ‘prima’: “È facile cadere nella tentazione di riassumere una partita solo attraverso il risultato finale. Alle ragazze ho chiesto di mettere in pratica i principi su cui abbiamo lavorato in preparazione. Mi servono riscontri anche sotto il profilo tattico, in fase di possesso come non. La mentalità stessa della squadra si svilupperà attraverso la messa in pratica dei principi di cui parlo, non attraverso dei numeri. I numeri saranno la conseguenza di tanti fattori, alcuni dei quali non direttamente dipendenti da noi. Per quelli che dipendono da noi, la corretta applicazione dei principi ci aiuterà a vivere da dentro la nostra partita anziché seguire quella che faranno gli altri.”

San Marino Academy – Hellas Verona Women si giocherà alle 15:00 di oggi allo stadio di Acquaviva. Sarà valevole per l’accesso diretto agli ottavi di finale di Coppa Italia, senza gara di ritorno. Si potrà seguire in diretta, senza costi, sulla piattaforma Titani.TV. L’accesso alle tribune sarà gratuito.

