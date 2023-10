San Marino. Femminile: Titane attese dal Cesena 

La seconda trasferta della stagione sarà sensibilmente meno lunga della prima. Le Titane si preparano a far visita al Cesena, con l’idea di provare a rinverdire le sensazioni dell’ultima gara giocata fuori casa, quella di Tavagnacco. Di fronte, ci sarà una squadra che attualmente ha una classifica migliore e che può contare su un ottimo organico, oltre che sulla guida di un tecnico che conosce molto bene l’ambiente biancoazzurro, Alain Conte. Sarà perciò una gara da affrontare con la massima concentrazione. “Il momento è abbastanza complicato perché stiamo lavorando molto ma non otteniamo i risultati che speriamo. – afferma Raffaella Barbieri – Comunque sia, abbiamo la ferma consapevolezza del nostro potenziale, che attende solo di manifestarsi. Serve pazienza, insomma. Il derby è una partita che non va mai presa sotto gamba. Ci prepariamo ad affrontare una squadra molto rinnovata in estate e che è stata allestita per stare in alta classifica. La partita va perciò affrontata con la giusta cautela, ma anche con l’idea di andare là a fare punti.”

Da un paio di gare la bomber torinese ha iniziato a fare ciò che le riesce meglio: segnare. Sono tre le sue marcature in altrettante uscite di campionato. “A livello personale sono contenta, ma vorrei che i miei gol portassero sempre risultati alla squadra. Domenica scorsa non è successo e su questo dobbiamo lavorare. Il problema principale, secondo me, è stato regalare un tempo intero, e perciò permettere al Chievo di crescere nella propria consapevolezza. Se avessimo giocato entrambe le frazioni con lo stesso agonismo e la stessa intensità della ripresa, avremmo potuto prenderci almeno un punto. Comunque quello è il passato. Ora testa alla prossima.”

Cesena – San Marino Academy, valevole per la 4° giornata di Serie B, si gioca domenica alle 15:00 al Campo Sportivo di Martorano. La diretta sarà come sempre disponibile sul canale YouTube di Bepi.TV.

Ufficio Stampa