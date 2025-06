San Marino. Femminili: al lavoro la prima Nazionale Under 15

L’ “universo” delle Nazionali femminili di San Marino non cessa di espandersi. Data la notizia della creazione della Nazionale Under 19, sorteggiata proprio ieri nel Gruppo B3 delle prossime qualificazioni europee (Round 1), un’altra Selezione in rosa del Titano sta muovendo i primi passi, con l’intenzione, presto, di correre veloce. Il riferimento è alla Nazionale Under 15, radunatasi per la prima volta mercoledì scorso a Faetano agli ordini di uno staff allargato, oggi capitanato da Giacomo Piva ma comprendente anche figure che per la prima volta si affacciano sul mondo delle Nazionali FSGC, e alle quali la crescita continua del movimento richiederà – presto – un coinvolgimento sempre più diretto. Ed è molto largo anche il “parco” delle giocatrici convocate per questo progetto che in un certo senso fa da porta d’ingresso al mondo delle Nazionali femminili del Titano: sono in totale 28, nate nel 2011, 2012 e 2013. Il gruppo ha lavorato anche il giorno seguente, vale a dire giovedì 5 giugno, e ha in programma di ritrovarsi la prossima settimana per una doppia seduta (13 e 14 giugno) seguita a strettissimo giro da un test amichevole casalingo contro la Reggiana Under 15.

Queste le giocatrici convocate:

GIOCATRICE NATA IL CLUB 1 ANDREINI MICHELLE 08/05/2011 SAN MARINO ACADEMY 2 BARTOLI CHLOE’ 20/05/2011 SAN MARINO ACADEMY 3 BIANCHI ANNA 08/07/2012 SAN MARINO ACADEMY 4 BIANCO TERESA 08/04/2013 SAN MARINO ACADEMY 5 BROCCULI GIADA 05/01/2011 SAN MARINO ACADEMY 6 CARFORA MADDALENA 14/02/2013 SAN MARINO ACADEMY 7 CASTELLO GIORGIA 31/12/2011 SAN MARINO ACADEMY 8 CAUTERUCCI ZOE 05/11/2013 SAN MARINO ACADEMY 9 CECCHETTI ALICE 22/01/2012 SAN MARINO ACADEMY 10 D’ANGELI AIDA 14/05/2012 SAN MARINO ACADEMY 11 DEL BIANCO VICTORIA 22/03/2013 SAN MARINO ACADEMY 12 FERRARI AMELIE 02/07/2012 SAN MARINO ACADEMY 13 FORCELLINI SERENA 11/03/2011 SAN MARINO ACADEMY 14 FRANCINI AMBRA 08/01/2011 SAN MARINO ACADEMY 15 GASPERONI GAIA 20/05/2013 SAN MARINO ACADEMY 16 LAZZARETTI ALESSIA 15/07/2011 SAN MARINO ACADEMY 17 LITTERA LOREN 16/07/2012 SAN MARINO ACADEMY 18 MARIOTTI ILARIA 27/01/2011 SAN MARINO ACADEMY 19 PACI BENEDETTA 01/11/2013 SAN MARINO ACADEMY 20 RIGONI VALENTINA 17/04/2012 SAN MARINO ACADEMY 21 SANTONI DOROTEA BRIGIDA 14/01/2013 SAN MARINO ACADEMY 22 SARTINI BEATRICE 31/01/2013 SAN MARINO ACADEMY 23 SOLDATI GIADA 28/01/2013 SAN MARINO ACADEMY 24 STEFANELLI NORA 04/05/2013 SAN MARINO ACADEMY 25 TAMAGNINI JULIA 15/10/2012 SAN MARINO ACADEMY 26 TANI BEATRICE 14/02/2012 SAN MARINO ACADEMY 27 TERENZI AURORA 31/01/2011 SAN MARINO ACADEMY 28 URBINATI ANDREA 11/10/2013 SAN MARINO ACADEMY

FSGC | Ufficio Stampa