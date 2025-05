Le Loro Eccellenze, i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi e dal Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci e da una Delegazione di dirigenti e di funzionari diplomatici – accolto l’invito del Presidente della Fratellanza Sammarinese di New York Sanzio Vagnini – dal 23 gennaio u.s. si sono recati in visita ai concittadini residenti nella Grande Mela in occasione delle celebrazioni del 90esimo Anniversario della Fondazione della comunità e della festa della Compatrona Sant’Agata che ricorrerà il prossimo 5 febbraio. Alta è l’attesa dei concittadini d’oltreoceano, che ogni anno aspettano la ricorrenza della Compatrona per organizzare il tradizionale evento di festa, alla presenza di un’ampia rappresentanza della Fratellanza medesima – che annovera oltre 500 iscritti – per poter incontrare le massime Autorità sammarinesi e, con esse, condividere sfide, progetti e sempre ricordare il fondamentale ruolo svolto nei 90 anni di vita. La storia della Fratellanza è iniziata nel lontano 1935 quando i Sammarinesi, trovandosi lontano dal proprio Paese, iniziarono a riunirsi attorno ai numerosi gruppi familiari, non solo per trovare conforto e vicendevole aiuto, ma poichè spinti dalla forte volontà di conservare solida l’identità sammarinese che è sempre stata la forza propulsiva che ha alimentato lo stretto legame con la Madrepatria, nonostante le grandi distanze. Numerosi sono stati i cittadini sammarinesi d’oltreoceano che sono intervenuti ieri sera all’annuale appuntamento presso il Leonard’s Palace di Long Island. La serata, come da tradizione, si è aperta con il toccante momento dell’esecuzione degli Inni Nazionali della Repubblica di San Marino e degli Stati Uniti d’America. Al termine del discorso di Laura Muccioli in rappresentanza del Presidente Vagnini che, a seguito di problemi di salute, non ha potuto presenziare all’evento celebrativo, sono intervenuti gli Eccellentissimi Capitani Reggenti anche a nome dei Segretari di Stato Belluzzi e Ciacci presenti, delle Istituzioni e dell’intera Comunità e hanno espresso profonda riconoscenza a tutti coloro che nel passato, come nel presente, hanno saputo e continuano a profondere nutrimento al senso di appartenenza, al rispetto incondizionato per le istituzioni, alla storia e alle tradizioni di libertà e democrazia su cui si fonda la peculiare identità statuale sammarinese. La Reggenza, nell’occasione, ha ribadito, come già espresso nel discorso ufficiale di Insediamento, l’unicità del Popolo sammarinese, ovunque esso risieda ed altresì il concetto fondante secondo il quale i cittadini sammarinesi all’estero, oggi come allora, costituiscono un’importantissima risorsa per il Paese. I Capitani Reggenti hanno concluso encomiando il ruolo della Consulta dei Cittadini Sammarinesi all’estero e il valore dei Soggiorni Culturali per i giovani residenti all’estero. La Reggenza e la Delegazione faranno rientro a San Marino nella giornata di lunedì 27 gennaio.

Ufficio Segreteria Istituzionale