San Marino. Festa del Castello di Domagnano 2025: Quattro Giorni di Musica, Cultura e Tradizione dal 26 al 29 Giugno

La storica Festa del Castello di Domagnano torna anche quest’anno con un programma ricco e variegato, pronta ad animare le serate estive dal 26 al 29 giugno 2025. Quattro giorni di eventi pensati per tutte le età, tra musica dal vivo, spettacoli e momenti di socialità nel cuore del suggestivo castello sammarinese.

Giovedì 26 giugno si apre con “Aggiungi un posto a tavola”, un invito a condividere convivialità e buon cibo, momento perfetto per incontrarsi e godere dell’atmosfera calda e accogliente tipica della festa.

Il venerdì 27 giugno la piazza si anima con “Doma in Piazza”, un appuntamento che promette divertimento e intrattenimento per tutti, con spettacoli e animazioni che coinvolgeranno grandi e piccini.

Il sabato 28 giugno è dedicato agli amanti della musica rock e delle vibrazioni intense: sul palco salirà la Harley Max 883 Tribute Band con il loro spettacolo “Nord Sud Ovest Est”, un viaggio sonoro che celebra la passione per le due ruote e le grandi hit del rock.

Infine, la festa si chiude domenica 29 giugno con l’esibizione di Roberta Cappelletti, una voce che saprà emozionare il pubblico con brani coinvolgenti e un repertorio capace di accontentare ogni gusto musicale.

Per non perdere nessun dettaglio del programma, è possibile consultare il calendario completo al seguente link: bit.ly/ProgrammaFesta2025.

La Festa del Castello di Domagnano è ormai un appuntamento fisso nel calendario estivo della Repubblica di San Marino, un’occasione imperdibile per riscoprire tradizioni, musica e convivialità in uno scenario unico. Vi aspettiamo per quattro giorni di emozioni, divertimento e cultura!