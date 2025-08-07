San Marino. Festa di San Rocco – Cailungo 2025 – Dal 7 al 10 agosto nella nuova piazza di Cailungo

Festa di San Rocco – Cailungo 2025
Dal 7 al 10 agosto nella nuova piazza di Cailungo
PROGRAMMA UFFICIALE
Giovedì 7 agosto – Serata della tradizione
La festa si aprirà nel segno della spiritualità e della tradizione:
-
Ore 20:15: Partenza della processione dalla Chiesa di San Rocco.
-
A seguire: Santa Messa in piazza e tradizionale benedizione dei bambini.
Dopo la funzione, la comunità si ritroverà per un piccolo rinfresco, e poi spazio al divertimento con le “tombolate serali“,
premi gastronomici e non, il tutto accompagnato da vino e ciambella.
-
Dalle 18:00: Il tradizionale Mercatino dei Giocattoli, dove i più piccoli potranno scambiare, vendere o acquistare giocattoli. Partecipazione gratuita per tutti!
-
Dalle 18:00 in poi: “I lettori con la valigia”, angolo lettura per bambini.
-
Area gastronomica: stand con cucina tradizionale, piatti anche gluten free, Bar, Casa dei Dolci, Cocktail Corner, Ciringhito, la Ruota della Fortuna, e l’imperdibile Pesca ricchissima con premi per ogni gusto.
-
Ore 19:00: Spettacolo per famiglie con Marco Merlino: canti, balli e tanta allegria.
-
Ore 21:00: Grande serata dance con i Qluedo e le migliori hit disco dagli anni ’80, ’90 e 2000, per ballare fino a notte.
Sabato 9 agosto – XIII^ Sagra della Tagliatella
-
Apertura ufficiale della Sagra della Tagliatella, regina indiscussa della festa: tagliatelle fatte a mano dalle esperte maestranze locali.
-
Ampia offerta gastronomica con piatti tradizionali, senza glutine, dolci, cocktail e tanto altro.
-
Ore 19:00: Esibizione della compagnia Mya Gym.
-
Ore 21:00: Serata danzante con la travolgente Orchestra Davide Salvi.
Durante la serata:
-
Continua la Pesca con 10 Super Premi Finali per chi trova le firme speciali.
-
Attive la Casetta dei Dolci con tante novità e la Ruota della Fortuna con gustose sorprese.
Domenica 10 agosto – Gran finale
-
Ore 9:30: Santa Messa solenne in piazza.
-
Dalle prime ore del pomeriggio e per tutta la serata:
-
Stand gastronomici, Cucina, Bar, Cocktail Corner, Casa dei Dolci, Pesca, Ruota della Fortuna.
-
Ancora protagonista la Tagliatella, per chi non ha fatto in tempo ad assaggiarla prima!
-
-
Ore 21:00: la splendida voce di Elena Cammarone e la sua band, per un ultimo grande spettacolo in musica sotto le stelle fino a tarda notte.
Piazza di Cailungo – Via Cà dei Lunghi, Repubblica di San Marino
Un’occasione imperdibile per vivere insieme tradizione, buon cibo, musica e tanta allegria!