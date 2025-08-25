San Marino festeggia Kimi Antonelli, talento emergente del motorsport italiano compie 19 anni

Oggi, 25 agosto 2025, Kimi Antonelli, giovane talento del motorsport italiano, festeggia i suoi 19 anni. La Segreteria di Stato allo Sport ha voluto celebrarlo con un messaggio speciale sui propri canali social, sottolineando il percorso del pilota dalle piste di kart fino alle curve della Formula 1.
Secondo il post ufficiale, Antonelli si distingue non solo per talento, determinazione e passione, ma anche per umiltà e gentilezza, qualità rare per chi già compete ai vertici giovanili delle corse automobilistiche.
Gli auguri della Segreteria si concludono con un pensiero particolare: “Che questo nuovo anno scorra più lentamente di quanto tu vada veloce in pista… così da potertelo godere fino in fondo. Che ambizioni e successi crescano insieme a te. Buon compleanno Kimi!”
Kimi Antonelli si conferma così una delle promesse più brillanti del motorsport italiano, con una carriera destinata a crescere ancora nei prossimi anni.