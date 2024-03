San Marino. Festival Internazionale della Magia: un esperimento magico in omaggio ad Houdini

Nella splendida cornice dell’Aeroclub di San Marino a Torraccia, si è svolto questa mattina alle 10:30 un evento straordinario che ha segnato l’inizio delle celebrazioni per il 25° Festival Internazionale della Magia: un esperimento magico in omaggio ad Houdini, a 150 anni dalla sua nascita, magistralmente eseguito dall’ illusionista Gabriel, coadiuvato dalla figlia Magica Gilly.

L’esperimento ha intrecciato la passione per il volo condivisa sia da Houdini che da Gabriel, presentando un tributo che unisce storia, magia e avventura. Durante l’evento, una carta di tarocchi, “La Luna”, è stata selezionata da un mazzo da Sara Bucci, giornalista di San Marino RTV. Successivamente, da un cestino di generi alimentari, è stato scelto un uovo di Pasqua, destinato a divenire il nucleo dell’esperimento.

A bordo di un aereo pilotato da Edgardo Casali, presidente dell’Aeroclub, insieme a Magica Gilly, Antonio Fabbri, caporedattore dell’Informazione di San Marino, e Sara Bucci, l’esperimento ha raggiunto il suo clou: un angolo della carta “La Luna” è stato strappato e la carta stessa è stata poi messa in una busta, cosparsa di benzina e bruciata, mentre l’aereo era in volo. Via radio, è stato chiesto all’equipaggio di aprire l’uovo, rivelando all’interno una carta di tarocchi rappresentante “La Luna”, mancante di un angolino. Al rientro, l’angolino strappato precedentemente combaciava perfettamente con la carta ritrovata, confermando il successo dell’esperimento sotto gli occhi estasiati dei numerosi intervenuti.

Questo tributo unisce storia e innovazione, dimostrando come il Festival Internazionale della Magia di San Marino continui a essere un punto di riferimento nell’arte dell’illusionismo, grazie al patrocinio della segreteria di stato per il turismo e alla collaborazione di artisti e professionisti di calibro internazionale.

Invitiamo tutti gli appassionati di magia a partecipare al festival che si terrà dal 15 al 17 marzo, per vivere insieme momenti indimenticabili tra esibizioni, convegni e spettacoli dedicati a grandi e piccini.

Vi aspettiamo per celebrare insieme la magia che solo San Marino sa offrire.