San Marino. FIA Ecorally Cup 2025, Guerrini e Prusak trionfano nelle Ardenne: terza vittoria stagionale e leadership mondiale consolidata

Una decisione presa quasi in extremis si è trasformata in un trionfo: Guido Guerrini e Artur Prusak, al volante della Kia E-Niro del team italo-sammarinese Gass Racing, hanno conquistato la vittoria all’E-Rallye Ardenne Roads, quinta tappa della Bridgestone FIA Ecorally Cup 2025.

Non era nei piani iniziali prendere parte alla gara belga: il team voleva concentrarsi sulla successiva trasferta in Islanda. Ma la visione strategica del patron Albino Gabriel ha cambiato il corso degli eventi, regalando al duo italo-polacco la terza vittoria stagionale in cinque gare.

Protagonisti di una prestazione impeccabile sia dal punto di vista sportivo che in termini di efficienza energetica, Guerrini e Prusak hanno avuto la meglio, di misura, sui rivali portoghesi Da Silva-Ramalho, mentre i beniamini di casa Heine-Piette hanno completato il podio. Solo settimo l’equipaggio ceco Ž?árský-Náb?lek, campioni del mondo in carica, rallentati da alcuni episodi sfortunati.

Con questo successo, Guerrini e Prusak rafforzano la loro leadership nel mondiale, portandosi a +19 sui cechi e +41 sugli sloveni Špacapan-Kobal.

La gara nelle Ardenne non ha certo fatto sconti: 25 prove speciali, quasi 600 chilometri tra paesaggi mozzafiato, strade tortuose e meteo incerto, hanno reso l’appuntamento belga uno dei più impegnativi dell’intera stagione.

Nella conferenza stampa finale presso l’Hotel Sanglier di Durbuy, un sorridente Guido Guerrini ha ironizzato sulla presenza di cinghiali nella regione: «Sono il simbolo della Toscana e anche di questa parte del Belgio. Forse ci hanno portato fortuna!». Più tecnico il commento del navigatore Artur Prusak, che ha definito “epico” il successo ottenuto grazie all’equilibrio tra prestazione sportiva e risparmio energetico.

Ora lo sguardo è puntato sull’Islanda, dove il 6 e 7 giugno si correrà una gara che assegnerà punteggio maggiorato (+50%). Un crocevia fondamentale per le ambizioni mondiali del team Gass Racing, come confermato dal CEO di Sportmotors Management, Valentino Giorgi: «Dalla gara di Reykjavík ci aspettiamo lo scatto decisivo verso il titolo 2025».