San Marino. FICTS: SPORT MOVIES & TV – OLYMPIC EMOTIONS 2025/2026

Nella giornata di Mercoledì 15 gennaio 2025 si è svolta la presentazione ufficiale dei Temi per il Progetto “ SPORT MOVIES & TV – OLYMPIC EMOTIONS 2025/2026 – CULTURE THROUGH SPORT “ organizzato dalla Federazione Internazionale Cinema Television Sportifs (FICTS), in collegamento video call Zoom da Milano con il Presidente FICTS Prof. Franco Ascani che ha illustrato e approfondito i diversi Temi del Progetto inserito nel Programma “ OLIMPIADE CULTURALE “ di Milano Cortina 2026 ed approvato dalla Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) il 22 novembre 2024.