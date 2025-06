San Marino. Fiorentino, al Parco “La Grande Quercia” studenti e cittadini oggi insieme per l’ambiente

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, oggi giovedì 5 giugno, il Parco “La Grande Quercia”, accanto alla Scuola Elementare di Fiorentino, si trasforma in un simbolo di impegno civico ed ecologico. La Segreteria al Territorio, con il supporto della Giunta di Castello, ha organizzato una giornata di pulizia dai rifiuti, coinvolgendo studenti, insegnanti e cittadini.

L’iniziativa non si limita alla raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati: è anche un gesto concreto di educazione ambientale e partecipazione collettiva. A seguire, una lezione a cura di U.G.R.A.A. (Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole) accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle essenze e delle piante autoctone del territorio.

La scelta del parco come luogo dell’evento non è casuale: di recente è stato teatro di atti vandalici. Per questo, oltre al messaggio ecologico, l’evento vuole anche lanciare un forte segnale contro la violenza, l’incuria e il vandalismo, riaffermando il valore del rispetto per l’ambiente, per le persone e per i beni comuni.