San Marino. Firmato a Riyadh un accordo per investimenti sauditi in ambito turistico tra Pedini Amati e l’omologo saudita

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha siglato una lettera di intenti con il Fondo per lo Sviluppo Saudita presieduto dal Ministro del Turismo dell’Arabia Saudita Ahmed Al Khateeb

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati è a Riyadh dove l’UNWTO, l’Organizzazione mondiale per il turismo delle Nazioni Unite ha celebrato la Giornata Mondiale del Turismo 2023. Per la Giornata mondiale del turismo 2023, l’UNWTO sottolinea la necessità di investimenti maggiori e più mirati per le persone, per il pianeta e per la prosperità attraverso soluzioni nuove e innovative e non solo tradizionali a sostegno della crescita economica e la produttività dei paesi a vocazione turistica e per il turismo globale.

La Giornata Mondiale del Turismo 2023 vuole rappresentare, nell’iniziativa della UNWTO, un invito all’azione rivolto alla comunità internazionale, ai governi, alle istituzioni finanziarie multilaterali, ai partner per lo sviluppo e agli investitori del settore privato affinché si uniscano attorno a una nuova strategia di investimento nel turismo.

Seguendo le linee guida di UNWTO e grazie al rapporto sempre più costruttivo fra la Repubblica di San Marino e l’Arabia Saudita, con l’obiettivo di favorire il turismo, facilitare i trasporti e il raggiungimento del nostro Paese, il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino ha siglato, a nome del Congresso di Stato una lettera di intenti in sinergia con il Fondo Saudita per lo Sviluppo che mette al centro investimenti mirati allo sviluppo delle infrastrutture e una disponibilità di 29 milioni di dollari in prestito a tasso minimo, per finanziare un progetto di sviluppo, rinnovo e trasformazione della aviosuperficie di Torraccia. Previsti nel documento anche ulteriori investimenti che il Fondo Saudita per lo Sviluppo è disponibile a valutare. Alla firma farà seguito un progetto tecnico e lo studio economico, legale e di rispetto delle normative ambientali con gruppi di lavoro istituiti ad hoc in rappresentanza di tutte le parti coinvolte.

Le celebrazioni della Giornata Mondiale del Turismo sono state l’occasione per la Segreteria di Stato per il Turismo per promuovere la Conferenza Europea sul Turismo Accessibile che si terrà nella Repubblica di San Marino il prossimo 16 e 17 novembre e alla quale ha confermato la sua partecipazione il Ministro del Turismo dell’Arabia Saudita Ahmed Al Khateeb.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “L’accordo firmato a Riyadh è stato reso possibile grazie alla collaborazione fra la Segreteria di Stato per il Turismo e la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri che da tempo hanno intrapreso, con l’Arabia Saudita, interlocuzioni finalizzate allo sviluppo. Siamo certi che investire sull’aviosuperficie possa rivelarsi determinante per lo sviluppo della nostra economia e del nostro turismo, per questo motivo ringrazio il Ministro Al Khateeb per l’impegno e la collaborazione che ha garantito al nostro Paese”.

San Marino, 28 settembre 2023/1723 d.F.R.