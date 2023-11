San Marino. FIRMATO L’ACCORDO PER L’ABOLIZIONE RECIPROCA DEL VISTO DI INGRESSO CON LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN 

In mattinata, a Palazzo Begni, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e l’Ambasciatore della Repubblica del Kazakhstan, Yerbolat Sembayev, hanno firmato l’Accordo per l’abolizione reciproca del visto di ingresso. La sigla è avvenuta alla presenza dell’Ambasciatore di San Marino in Kazakhstan, John Mazza, del Console Onorario del Kazakhstan, Giovanni Pomponi, e di funzionari diplomatici e consolari.

In particolare, è prevista l’esenzione dall’obbligo del visto per l’ingresso, il soggiorno, il transito e l’uscita dal territorio dell’altra Parte per un periodo non superiore a 90 giorni entro 180 giorni dalla data di ingresso.

L’Accordo fa seguito ad un articolato negoziato condotto tra le Parti nell’ambito della fruttuosa collaborazione esistente e della reciproca volontà di raggiungere standard sempre più elevati a livello bilaterale e multilaterale.

Si rammenta che per informazioni riguardanti viaggi e trasferimenti nel Paese asiatico è sempre possibile rivolgersi al servizio erogato dal Dipartimento Affari Esteri ed attivo ai seguenti contatti:

-Indirizzo email: [email protected]

-Numero di telefono: 0549 885400

San Marino, 8 novembre 2023/1723 d.f.R.

Segreteria di Stato Affari Esteri