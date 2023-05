San Marino. Firmato protocollo d’intesa con Banca d’Italia in materia di gestione del contante

Il Direttore Generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, e il Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM), Andrea Vivoli, hanno firmato un nuovo accordo chiamato “protocollo d’intesa” per regolare i servizi di cassa tra le due banche centrali. Questo accordo sostituisce un precedente protocollo del 2019. Secondo il nuovo accordo, la BCSM potrà segnalare alla Banca d’Italia le banconote sospette di essere false o danneggiate e potrà depositare o prelevare banconote presso la Filiale di Forlì della Banca d’Italia. Inoltre, l’accordo prevede che vengano inviate segnalazioni statistiche sul ricircolo delle banconote e sulle monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino. Il protocollo è entrato in vigore il 26 maggio 2023.