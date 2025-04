Francoforte, Germania – Nell’ambito dell’ultimo capitolo degli incontri ECA Platform for Executive Consultation (PEC), tenutosi a Francoforte questa settimana, la Folgore ha ancora una volta partecipato in prima persona.

L’evento ECA ha visto la partecipazione di numerosi attori chiave del mondo del calcio, riuniti per discutere e delineare strategie per il futuro di questo sport.

Durante l’ultima sessione di questa serie di incontri, il focus è rimasto saldamente rivolto agli sforzi collaborativi tra club e istituzioni per promuovere lo sviluppo e la crescita del calcio giovanile. In questo contesto, la Folgore vuole esprimere il suo massimo sostegno per raggiungere grandi obiettivi nel mondo del calcio.

Il mese di dialogo e collaborazione che ha caratterizzato gli incontri PEC di quest’anno ha posto le basi per un futuro calcistico promettente, caratterizzato da un’adesione più ampia, una coesione rafforzata e una collaborazione senza precedenti. In un momento in cui il calcio si trova di fronte a sfide e opportunità senza precedenti, eventi come questi assumono un’importanza vitale nel plasmare il destino del calcio.

La partecipazione della Folgore a questo evento ECA sottolinea il suo impegno continuo nel contribuire alla crescita e allo sviluppo del settore giovanile del calcio, consolidando la sua posizione come punto di riferimento nell’ambito delle accademie calcistiche a livello internazionale.

Mentre l’ultima sessione degli incontri PEC giunge alla sua conclusione, rimane palpabile l’entusiasmo e l’ottimismo per il futuro del calcio, alimentato dalla determinazione e dalla visione condivisa di individui e società come la Folgore, che lavorano instancabilmente per plasmare un futuro calcistico migliore per le generazioni a venire.