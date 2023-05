San Marino. Folgore Futsal sta per raggiungere il grande obiettivo stagionale, ossia tornare a giocarsi il titolo anche quest’anno

I campioni di San Marino di futsal stanno per raggiungere il grande obiettivo stagionale, ossia tornare a giocarsi il titolo anche quest’anno. Il primo atto delle semifinali contro il Tre Fiori ha infatti portato alla Folgore in dote un vantaggio di tre reti (4-1 il risultato finale) che sarà un ottimo punto di partenza in vista del ritorno di martedì sera. L’incontro di andata è stato vissuto con animi decisamente accesi e questo ha comportato addirittura tre espulsioni. Mano pesante del giudice sportivo ai danni di Yuri Rossi e di Cristiano Orsini, vice di Spada, sanzionati rispettivamente con due e tre giornate di squalifica per offese nei confronti degli arbitri. A questi due provvedimenti vanno aggiunte le tre giornate inflitte al dirigente del Tre Fiori Matteo Canini, reo di aver tenuto un “atteggiamento sconveniente nei confronti del pubblico della squadra avversaria”. La squadra di Fiorentino sarà ancora priva del proprio tecnico squalificato Alex Bugli, mentre potrà contare sul rientrante Gasperoni. Insomma, l’alta tensione a volte gioca brutti scherzi e in vista del ritorno tutto ancora può succedere.